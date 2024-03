Oscar Quiroga

Horóscopo de quarta (6/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Publicado em 6 de março de 2024 às 05:00

Na verdade, e apesar de todas as doutrinas orientais que afirmam essa realidade tão concreta e tangível não passar de uma ilusão, não é bem uma ilusão que experimentamos, mas o reflexo de nossa ignorância e, ainda mais, da teimosia com que nos apegamos a nossa visão particularmente ignorante de como as coisas funcionam no Universo.

E vamos mudando de discurso ao longo dos séculos, nos apropriando de conceitos que nem entendemos muito bem, mas que servem ao propósito de continuarmos na nossa ingênua ignorância de como as coisas funcionam no Universo, porque se voluntariamente abríssemos mão dela, não veríamos ilusão alguma, mas a parcialidade de nosso ignorante ponto de vista, que enxerga tudo em separação, sem conexão alguma, ao contrário de como as coisas funcionam no Universo, em eterna interconexão.

ÁRIES: As visões que tomam conta de sua alma são nítidas demais para serem descartadas, como mero fruto da imaginação. Quando as visões produzem sentimentos intensos, é porque dizem respeito ao destino, de alguma maneira.

TOURO: Deixe claras suas intenções, porque quanto mais aberto seja o jogo neste momento, menos dores de cabeça haverá no futuro. Sempre haverá a tentação de esconder um ás na manga, e poderia ser bom em outro momento. Não agora.

GÊMEOS: Continue fazendo seu jogo de forma sutil, mas avançando com firmeza na direção de seus propósitos. Ninguém precisa saber de tudo que você pretende, isso comprometeria o que você precisa fazer em nome de chegar lá.

CÂNCER: Quando a visão é tão clara que parece ao alcance da mão, não importa que, de imediato, esteja fora do seu alcance, importa que você perceba que sua mente transporta você a um futuro desejável, um futuro realizável.

LEÃO: Veja através da imaginação sedutora, contabilize tudo que será necessário para sustentar o que, na imaginação, seduz com mundos e fundos. Tudo dá trabalho entre o céu e a terra, e cada dimensão tem o seu próprio.

VIRGEM: Espiritualidade prática é conseguir celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, porque a alma sabe que todas as pessoas estão interconectadas no lugar comum que é a humanidade. Isso é espiritualidade.

LIBRA: Confie, se entregue ao mistério da vida, porque ainda que o cenário seja além do imaginado e isso lhe dê um pouco de vertigem, você verá que não vai demorar nada para você se adaptar a uma realidade diferente.

ESCORPIÃO: O fim não justifica os meios, ao contrário, é a qualidade do caminho que você trilha, como você cuida dos detalhes, é isso que determina o destino. É nos detalhes que se encontram as diferenças substanciais.

SAGITÁRIO: Tente deter o domínio sobre a situação, porque mesmo que haja fatores que estão fora de seu alcance controlar, ainda assim você pode demandar que as coisas aconteçam o mais dentro possível de suas pretensões.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo está ao seu alcance, mas é importante que você faça uso de todas as potencialidades disponíveis, que não são poucas, e que postas em prática tendem a dar resultados maiores do que os habituais agora.

AQUÁRIO: Faça uma construção de realidade em que você se sinta à vontade, com segurança e conforto, mesmo que essa realidade seja mais subjetiva do que objetiva, porque ainda faltariam recursos financeiros para a subsidiar.