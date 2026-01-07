OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (7/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Marte em conjunção.

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 05:00

Se o poder constituído política e materialmente no mundo funcionasse tendo em vista o bem-estar e prosperidade do maior número possível de pessoas, a civilização conheceria um tempo de magníficas conquistas que não se limitariam à tecnologia, porque o desenvolvimento espiritual abriria a percepção do que, por enquanto, é invisível.

Porém, o ser humano é teimoso em sua ignorância, prefere continuar acreditando que a ciência pode lhe brindar com tudo que precisa, e se as coisas não funcionam como esperado, a culpa não é da tecnologia, senão dessa fragilidade arraigada no coração humano, a bondade.

A bondade é a virtude subversiva que destronará os que agora estão convencidos de que reinarão por mil anos, um período que nem chegará perto dos mil dias, ou mil horas talvez.

ÁRIES: Neste momento, sua alma precisa carregar todo o peso, sem dividir com ninguém. Logo mais, você estará numa situação melhor e, aí sim, poderá escolher com quem dividir, não apenas o peso como o caminho também.

TOURO: Quanto mais ampla e inclusiva seja sua visão do futuro, melhor você ficará, porque manterá foco e tomará as atitudes decisivas, na hora que seja mais conveniente. Confie no seu taco e aposte alto no futuro. Está valendo.

GÊMEOS: De vez em quando dão uns medos irracionais, que precisam ser controlados da melhor maneira possível, para não contaminarem sua mente com preocupações que pareceriam reais, mas que não passam de ilusões tóxicas.

CÂNCER: As pessoas estão todas misturadas nesta parte do caminho, as que sua alma simpatiza e as que lhe são antipáticas, todas juntas e ao mesmo tempo. Importante usar o discernimento para separar direito o joio do trigo.

LEÃO: O cenário se apresenta com inúmeras potencialidades e não será de imediato que você precisará definir qualquer coisa que o valha, mesmo porque agora as coisas estão em dependência das circunstâncias, não de sua vontade.

VIRGEM: Siga seu coração, porque ainda que essa frase pareça um chavão superficial, ela encerra uma mensagem muito clara. Você não deve fazer nada que ofenda sua vontade de viver bem e de compartilhar o bem-estar com alguém.

LIBRA: O progresso está em andamento, confie nesse movimento e não se detenha a gastar saudade com o que pareceria ter sido um tempo melhor. Projete sua mente ao futuro e continue dando o melhor de si para se aproximar desse.

ESCORPIÃO: Converse abertamente sobre os assuntos que lhe interessam, e você verá que todo mundo tem algo a dizer, e tudo pareceria interessante e pertinente. No fim do dia você perceberá que ninguém falava coisa com coisa.

SAGITÁRIO: Tudo que é adquirido vai ocupar tempo e espaço de sua vida, demandando manutenção, cuidado e preservação em bom funcionamento. Por isso, antes de adquirir qualquer coisa que o valha, pense bem no futuro. É por aí.

CAPRICÓRNIO: Quando você tomar as iniciativas corretas, verá que os recursos virão ao seu encontro, porque estão por aí, na espera de que alguém se oriente na direção certa. Calcule direito o que irá fazer e como o fará.

AQUÁRIO: Apesar de os desejos serem urgentes, como sempre, é possível fazer o imenso sacrifício de postergar a satisfação, e isso agregará serenidade ao seu caminho. Renunciar não é necessário, apenas protelar, isso sim.