OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (7/8); veja previsões para seu signo

ÁRIES: Agora é quando você depende única e exclusivamente do que conseguir fazer com seus próprios recursos, sem ajuda de ninguém A solidão desta parte do caminho há de servir para você reconhecer seu alcance.

CÂNCER: É difícil abordar alguns temas com certas pessoas, mas é preciso atualizar as informações, porque de outra maneira cada uma delas seguirá em frente com seus convencimentos particulares e, no fim, haverá desentendimento.