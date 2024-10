OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (9/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 05:00

Adormecida está a força que buscas onde ela não se encontra, adormecida aguardando que tua consciência se reoriente e busque o que precisa onde verdadeiramente se encontra, e essa reorientação não será resultado de nenhuma circunstância, nada do que aconteça objetivamente, seja de natureza positiva ou maléfica, te despertará a boa vontade necessária para que aconteça a reorientação da consciência.

Essa reorientação só pode acontecer como fruto de tua própria vontade, da mágica e potente liberdade de escolher onde apoiar teus princípios, que são aqueles comandos subjetivos que norteiam silenciosamente os passos de todo e qualquer ser humano

Faz as devidas reflexões para descobrir onde, afinal, em ti se apoiam esses princípios norteadores.

ÁRIES: O que antes era indizível agora precisa ser dito com palavras claras e transparentes, que não ofendam nem lancem desafios contraproducentes, mas que ajudem as pessoas envolvidas a entenderem o que acontece.

TOURO: A vida é uma experiência complexa, porque se for comparada a um jogo, nesse tabuleiro nós somos jogadores e ao mesmo tempo peças do jogo. Tenha isso em mente para construir relacionamentos mais consistentes.

GÊMEOS: Faça o que seja mais útil e que sirva para desembaraçar as complicações que as pessoas provocam, por todas pretenderem ter voz e vez num momento em que só as que saibam administrar bem tudo deveriam prevalecer.

CÂNCER: Que as escolhas sejam certas ou erradas não fará grande diferença nesta parte do caminho. O que fará toda a diferença é seu estado de espírito na hora de tomar as decisões. Procure ancorar a alegria em sua alma.

LEÃO: Nem sempre é necessário escolher qualquer coisa que o valha, às vezes, como agora, seria possível você experimentar um pouco de paradoxos e contradições sem que sua alma se sinta obrigada a ser coerente. Complexidade.

VIRGEM: É tentador dar o dito pelo feito, porque é uma atitude normal nos relacionamentos sociais, as pessoas se gabam daquilo que não passa de uma teoria ou narrativa. Resista a essa tentação, é inconveniente demais.

LIBRA: As ideias são sutis e impalpáveis, mas não por isso deixam de provocar emoções reais e tangíveis. Essa discrepância entre o que se sente e o que se espera acontecer há de ser resolvida por você com sabedoria.

ESCORPIÃO: Seja você, não se importe com o que as pessoas pensem ou digam a respeito dos movimentos que você inicia, e se elas encrencarem demais, faça ouvidos surdos às críticas. Agora você tem liberdade de ser quem você é.

SAGITÁRIO: Evite fazer mistério demais sobre suas intenções, porque assim as pessoas ficam desconfiadas de que haja algum jogo mal intencionado em andamento. É assim, as pessoas desconfiam com mais facilidade do que confiam.

CAPRICÓRNIO: Dificilmente haja pessoas desprendidas o suficiente para se dedicarem com afinco a oferecerem o melhor delas sem esperar recompensas. O normal é que todo mundo aja em nome da satisfação de seus interesses.

AQUÁRIO: Quanto mais você faz, mais fica ainda por fazer, parece que a rodada de tarefas se tornou infinita. Melhor você se munir de boa vontade para que a angústia não se aproveite do momento para se instalar em sua alma.