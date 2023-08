Horóscopo de quinta (10/8); veja previsões para seu signo

Se por esses milagres inefáveis da Vida, a cobiça e o ciúme deixassem de existir, despertaríamos numa civilização que não precisaria de adversários ou de adversidades para se organizar, viveríamos contentes porque seguros de que nossas necessidades seriam supridas através da complexa rede de interdependência dos relacionamentos sociais.



Por enquanto continuamos vendo isso como utopia, e apesar de termos todos os instrumentos disponíveis para a transformar em realidade, na prática continuamos visceralmente apegados a essas paixões que nos desgastam e tornam miseráveis e mesquinhos, a cobiça e o ciúme.

Todo ser humano é cheio de paixões desencontradas, as abomináveis convivendo com as elevadas, mas todo ser humano, também, é capaz de decidir qual é o seu propósito na Vida.

ÁRIES: Poucas coisas práticas serão mais relevantes do que longos discursos sobre como as coisas deveriam ser. Não se pode convencer ninguém de absolutamente nada, a não ser que isso seja demonstrado de forma prática.

TOURO: Dá para fazer tudo direito, sem grandes dores de cabeça. Comece com o que seja fácil e siga depois com o que seja mais complicado, ou o contrário, o único que importa é que você preserve um estado de ânimo leve e alegre.

GÊMEOS: Sentir-se bem é prioridade neste momento, algo que não pode ficar em dependência da natureza dos acontecimentos, mas ser algo que brota do íntimo do seu coração e se irradia na direção de todas as pessoas.

CÂNCER: Aquilo que seja explicado direito, se adaptando ao alcance do entendimento das pessoas com que você falar, certamente provocará benefícios para todos. Aquilo que seja explicado com desleixo, provocará malefícios.

LEÃO: Enquanto você continuar fazendo o necessário, é garantido que sua alma continuará progredindo material e espiritualmente, a despeito de todos os perrengues que continuarão acontecendo, porque assim são as pessoas.

VIRGEM: O momento é libertador, deixe sua mente voar solta na imaginação, se permita sentir o que está escondido no íntimo do coração, e a seguir faça algo para aproximar as teorias imaginárias da realidade concreta. Em frente.

LIBRA: As certezas são inefáveis, mas mesmo assim cumprem sua função, que é de tornar seu coração alegre e sereno, mesmo diante de um cenário que não comportaria esse tipo de ânimo. Melhor assim, certezas inefáveis então!

ESCORPIÃO: É hora de apostar na harmonia, não apenas porque essa se encontra disponível nesta parte do caminho, mas principalmente porque se ela se tornar a nota dominante dos relacionamentos, tudo será mais fácil.

SAGITÁRIO: Quanto mais práticas sejam suas atitudes neste momento, mais rapidamente se dissolverá o imbroglio, porque nem muito grave é o que acontece para precisar de grandes movimentos É tudo mais fácil do que parece.

CAPRICÓRNIO: Não importa a natureza da ação que você empreender, o que importa é que você se sinta à vontade com o que anda fazendo, sem remorsos nem tampouco com a alma motivada por qualquer tipo de ressentimento. Isso não.

AQUÁRIO: Todo mundo é capaz de sentir o que acontece, mas poucas pessoas prestam atenção e se orientam pelos sentimentos, elas são chamadas de pessoas sensíveis. Os sentimentos são informações preciosas sobre a realidade.