OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (12/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Publicado em 12 de março de 2026 às 05:00

Evidentemente, tu tens teus argumentos para validar e justificar tua vontade de partir para cima da realidade e das pessoas e demandar que teus desejos e anseios sejam satisfeitos.

Considera, no entanto, que essa não é uma condição exclusivamente tua, há inúmeras outras pessoas vivenciando o mesmo, e como ninguém está com ânimo de negociar ou fazer concessões, anda se cozinhando um cenário de confrontos e discussões que atingirá seu ápice no domingo próximo.

Leva isso em conta para não exagerar na dose de demandas nem tampouco pedir o que não seria possível satisfazer, porque na melhor das hipóteses a boa vontade de algumas pessoas não anda dando conta de melhorar a situação e, ao mesmo tempo, a má vontade de muitas delas espera uma deixa apenas para dar um show de violência.

ÁRIES: Os disfarces e as máscaras fazem sentido, num mundo que não parece se importar muito com a riqueza da vida interior, que é invisível. Portanto, isso outorga a você o direito de andar por aí com máscaras e disfarces.

TOURO: Seria melhor que todas as pessoas se entendessem, porque isso beneficiaria o grupo. Porém, as pessoas andam mais egoístas que de costume e, por isso, não alcançam o entendimento do bem grupal. Só pensam nelas.

GÊMEOS: Mire alto e, por mais que o medo pareça indicar o contrário, aposte todas suas fichas em sua capacidade de fazer acontecer. Tenha em mente que nada acontecerá por si só, é você que precisa fazer acontecer. É assim.

CÂNCER: Há coisas possíveis enquanto outras são impossíveis, mas se a sua alma seguir sempre pelo caminho do que seja possível vai morrer de tédio. De vez em quando, como agora, é preciso assumir desafios maiores. Aí sim!

LEÃO: O estado de nervosismo é natural, diante de tanta coisa envolvida nesta parte do caminho. Procure aceitar essa condição sem resistência, porque servirá para sua alma ficar em estado de atenção e vigilância. Melhor assim.

VIRGEM: As discordâncias sobre as quais se assentam os conflitos, nesta parte do caminho adotam o ar de serem insuperáveis, porém, sua alma sabe que essa é uma condição temporária, a qual, no entanto, seria melhor respeitar.

LIBRA: Evite terceirizar o que só você faria direito. Ainda que você tenha tanta coisa sob sua responsabilidade que pareceria justo a terceirização das tarefas, nesta parte do caminho evite isso ao máximo. É por aí.

ESCORPIÃO: A impaciência não é muito virtuosa, mas de vez em quando ela é necessária, porque resolve. Não seria sábio de minha parte lhe aconselhar a impaciência, porém, do jeito que as coisas andam, a escolha é sua.

SAGITÁRIO: Sentir-se em casa não é algo que seja relativo a um lugar específico. Sentir-se em casa é uma metáfora que a alma procura através da companhia de pessoas que a façam sentir familiaridade e companhia agradável.

CAPRICÓRNIO: Certas conversas se tornaram inevitáveis, e por mais que sua alma fique tensa diante dessa perspectiva, é necessário você aceitar que a inevitabilidade dessas conversas tem suas razões. Tudo para o bem de todos.

AQUÁRIO: Faça todas as manobras que estejam ao seu alcance para consolidar sua posição e, como resultado, sua alma se sentir mais segura e confortável, condições essas essenciais para seguir em frente com alegria.