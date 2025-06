HORÓSCOPO

Horóscopo de quinta (12/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio

CÂNCER: O amor não precisa ajustar contas com nada nem com ninguém, porque não é um instrumento para se obter tais ou quais resultados. O amor é o destino, é o que toda alma busca, é a recompensa maior de todo ser humano.>

LEÃO: O amor não é monogâmico, o amor é apenas isso, amor, e se irradia em todas as direções de um coração que tenha sido abençoado com essa virtude. Agora, existem também as regras da civilização, que correm paralelas.>

VIRGEM: Os bons sentimentos se misturam com outros, de não tão boa qualidade, como o ciúme, por exemplo, porém, assim são as coisas na alma humana, tudo anda junto e misturado. Vale a pena, porém, usar o discernimento.>

ESCORPIÃO: Se for necessário dizer algumas coisas que atualizem os bons sentimentos, não se abstenha de as dizer, mesmo que seja difícil encontrar as palavras certas. Não são as palavras, mas o que há nas entrelinhas.>