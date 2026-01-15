OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (15/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus em sextil com Saturno e trígono com Urano.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05:00

Amor é algo que todas as pessoas anseiam experimentar, mas que, ao mesmo tempo, apresenta um desafio que poucas das que o anseiam conquistar estão dispostas a aceitar, porque na frenética busca de autonomia vamos aprendendo a abominar toda e qualquer vulnerabilidade.

E para amar e sermos amados temos de, necessariamente, sair de nós mesmos, reconhecer as vulnerabilidades que nos permitam transcender a dura couraça que a autonomia construiu e, ainda por cima, aceitar a vulnerabilidade alheia, porque sem fragilidade tampouco haveria fresta alguma mediante a qual as almas se conectam.

Assim vamos vendo, como quem assiste a um seriado na televisão, o declínio do romance e o aumento da masturbação, porque romance é dependência, enquanto masturbação é independência.

ÁRIES: Aquilo que é antigo e que vem impedindo sua decolagem, aos poucos irá se desintegrando nas próximas semanas, como resultado de todo seu esforço e das intervenções que andou fazendo em tempos passados, recentes e distantes.

TOURO: As facilidades vêm escondidas no meio das complicações, assim de misturado anda tudo no horizonte de seu destino. Portanto, procure manter a cabeça no lugar para enxergar tudo com discernimento e serenidade emocional.

GÊMEOS: Os sentimentos confirmam que algo importante está em andamento, mas na vida prática ainda não há nenhum sinal objetivo que valide o que os sentimentos pressentem. Não importa, o que é invisível é tão real quanto o visível.

CÂNCER: De certa maneira, e por mais que haja desentendimentos, as coisas se dirigem a um lugar de concórdia, que pode não ser definitivo, mas pelo menos brindará com alívio e esperança a todas as pessoas envolvidas. Melhor assim.

LEÃO: Agora é um bom momento para tomar iniciativas práticas, que deixem bem clara sua posição sem, no entanto, ofender ninguém, e é aí que mora o perigo da situação, porque a reação das pessoas está sempre fora do alcance.

VIRGEM: A questão toda radica em escolher as pessoas certas para compor a equipe com que você realizará seus projetos. Esteja de prontidão para substituir aquelas que prometeram muito e entregaram pouco, sem pena nem dó.

LIBRA: As emoções não podem ser controladas nem muito menos dominadas, elas têm vida própria e circulam pela alma como o vento, nem sempre sendo possível identificar de onde esse vem nem muito menos para onde vai. Emoções.

ESCORPIÃO: Use todos os argumentos que quiser e puder para tentar convencer as pessoas a se unirem aos seus projetos, porém, tome o cuidado de que esses argumentos sejam verdadeiros, senão o efeito será contrário ao desejado.

SAGITÁRIO: O cenário é propício para você se focar nos assuntos práticos, mesmo que esses pareçam atrapalhar os grandes planos e ambições que circulam pela sua mente. O grande caminho é sempre feito de pequenos passos.

CAPRICÓRNIO: Você há de se sentir livre o suficiente para mudar todos os planos se por essas coisas misteriosas da vida pressentir algo fora da ordem. Melhor criar uma reviravolta do que se sujeitar a algo que não daria certo.

AQUÁRIO: Aos poucos, você vai colocando em ordem os pensamentos e emoções e, mesmo que não tenha dado para solucionar todos os perrengues, pelo menos você experimenta alívio e, talvez, uma ponta de louca alegria. Aí sim!