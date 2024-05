Horóscopo de quinta (16/5); veja previsões para seu signo

Se hoje o abismo te encantar porque te identificas com o que deprime e intimida, não te preocupes, encara isso com naturalidade, porque não existe autoconsciência sem contrastes nem oscilações.

TOURO: No mundo da mente não há limites nem impossibilidades, portanto, o valor das ideias não pode ser medido nessa abstração da mente, mas na sua inerente potencialidade de se transformarem em obras práticas e consumadas.

GÊMEOS: Há coisas que, definitivamente, não estão ao alcance de seu domínio, e seria melhor não forçar a barra nesta parte do caminho, mas se adaptar aos acontecimentos, aguardando pelo momento de poder intervir com mais força.

CÂNCER: O momento do mundo não ajuda nem um pouco, deixa as pessoas apreensivas e convencidas de que tudo vai de mal a pior. Porém, a vida continua, bela e graciosa como sempre, e se você confiar nela tudo dá certo.

LEÃO: Procure atravessar a densa névoa que as emoções intensas apresentam, não apenas em você, mas também na alma das pessoas com que precisa se relacionar nesta parte do caminho. Esse oceano emocional não é conveniente.