OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (17/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

ÁRIES: Procure inovar seu repertório de atitudes diante do que acontece, porque a partir de agora tudo será diferente de qualquer experiência que você teve no passado. O passado não pode ajudar você em absolutamente nada.>

LIBRA: No meio de todas as confusões alguma luz começa a se vislumbrar e essa consiste em que, apesar do medo e das inquietações, as pessoas estão mais dispostas a estabelecer alianças e colaborarem umas com as outras.>