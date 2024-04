OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (18/4); veja previsão para seu signo

Rejeita sumariamente a obrigação de seres uma pessoa bem-sucedida, porque o ânimo é oscilante e, mesmo havendo uma agenda artificial que te reduz a uma engrenagem que precisa continuar cumprindo suas funções a despeito de não se sentir bem, tu podes navegar com naturalidade nessa oscilação, porque essa é tua real realidade, e não o artifício que tenta te convencer de que tu devas ser sempre uma pessoa bem-sucedida, te castigando com o medo de não te sentires assim.

Não se trata de ser bem ou malsucedido, se trata de viver de acordo com os fluxos oscilantes de vida nos quais tu experimentas ser, e de entender que, quanto mais tentares te ajustar a um artifício, menos vida terias para viver, porque teu tempo se esvairia cumprindo rituais e liturgias para as quais tu não sentes nenhuma inclinação.

GÊMEOS: Muito do que você idealiza neste momento levará bastante tempo e empenho para ser posto em prática, mas continua valendo a pena você fazer essa aposta a longo prazo, já que o cenário do mundo precisa mudar também.

CÂNCER: As pessoas que se agregaram ao seu caminho de forma irrevogável não são nada sequer parecido com o que você imaginava ou desejava, mas apresentam credenciais à altura das necessidades que precisam ser resolvidas.

LEÃO: A vida, com seus jeitos misteriosos, empurra você decididamente no sentido de um destino bastante diferente do que você imaginava, e a essa altura do jogo não há como voltar atrás, mas aceitar o movimento e se adaptar.