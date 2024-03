OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (21/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção.

Publicado em 21 de março de 2024 às 05:00

O problema que nossa humanidade precisa resolver sem apelar à máquina guerreira de extermínio é que neste planeta há de haver lugar digno, confortável e seguro para todas as pessoas.

O "mal" que assola nossa humanidade é dar continuidade ao mesmo de sempre, uns devem ter mais direitos do que outros, ao ponto de parecer natural incentivar o extermínio dos "diferentes", ou tomar por força territórios e bens em nome de abstrações como patriotismo, nacionalismo, defesa da identidade histórica e por aí vai a lista.

É um problema universal de nossa humanidade que está posto sobre a mesa para ser solucionado, antes, melhor seria, que tenhamos de testemunhar ditadores pendurados de cabeça para baixo em praça pública, ou sendo assassinados pelos conspiradores, seus mais fiéis discípulos.

ÁRIES: Há coisas que você entende e valoriza, mas que passam despercebidas às pessoas com quem você gostaria de compartilhar essas experiências. Tenha paciência com elas, porque não são obrigadas a perceber.

TOURO: Aquilo que veio sendo deixado para depois surge com força total, demandando atenção e conclusão. Procure se munir do melhor humor possível, porque nada disso representa um castigo, mas a chance de andar mais leve.

GÊMEOS: Está tudo posto, só falta você tomar as iniciativas pertinentes e se lançar ao futuro com coragem e atrevimento, porque ainda que você não consiga ver nada promissor de imediato, no andar da carruagem tudo mudará.

CÂNCER: As visões falam de um futuro possível e desejável, e apesar de parecerem grandes demais para caber no momento atual, fornecem entusiasmo suficiente para começar a dar passos concretos nessa direção. Nada mais precisa.

LEÃO: Quando você se aproximar mais a essas questões que preocupam, e pousar um olhar mais amplo nelas, rapidamente perceberá que não são bichos de sete cabeças, apenas questões que não se pode deixar para depois.

VIRGEM: O assunto anda bastante complicado para algumas das pessoas que são próximas a você, e talvez você não saiba, de imediato, o que fazer para aliviar o caminho. Observar à distância parece ser a melhor pedida agora.

LIBRA: Faça o que estiver ao seu alcance antes de pedir ajuda, porque se você demandar ajuda antes de fazer a sua parte, as coisas vão complicar desnecessariamente. Há um papel certo para cada pessoa envolvida neste momento.

ESCORPIÃO: Desejar não custa nada e traz regozijo, porém, se ficar só desejando e se satisfazendo com o regozijo imaginário, vai chegar uma hora que essa dinâmica vai cansar. Nada como realizar os desejos, isso sim é regozijo.

SAGITÁRIO: As pessoas preocupadas contaminam o ambiente leve e alegre que você poderia trazer com sua presença e influência. Não se trata de ofuscar a presença alheia, mas de determinar o tom que rege cada momento. Isso sim.

CAPRICÓRNIO: Apesar de ser pouco o que dá para fazer agora, se você o fizer com qualidade, no futuro não terá de repetir o exercício. A melhor maneira de se livrar de tarefas e compromissos é você dar conta de tudo com perfeição.

AQUÁRIO: Você verá que os recursos materiais não são limites nem obstáculos, porque apesar de parecer que estão em falta, é só você começar a fazer o que estiver ao seu alcance, e os recursos faltantes aparecerão.