OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (26/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Libra; Lua míngua em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 05:00

A justiça, ou é imparcial ou não é justiça, e não há margem para relativizar absolutamente nada nesse sentido, porque enquanto cada pessoa, pelo seu autocentramento inevitável, puxa a sardinha para seu lado, independentemente de as razões para isso serem legítimas ou não, se não houver uma instância na civilização que represente a visão imparcial dos conflitos que se apresentam, então simplesmente não temos civilização nenhuma, apenas aglutinação de indivíduos que somente seguem as regras por temor à punição, e não por nenhum tipo de consciência grupal, que por mais rudimentar que seja, preserva a coletividade.

A imparcialidade da justiça existe justamente porque nossa humanidade não é um bando de indivíduos se relacionando acidentalmente, mas um organismo único da natureza que precisa funcionar como tal.

ÁRIES: Certos conflitos se tornaram inevitáveis, porque algumas questões precisam ser esclarecidas e isso implica ter de lidar com essas pessoas que acham estar sempre com a razão. Conflitos inevitáveis que conduzem ao esclarecimento.

TOURO: Para você fazer exclusivamente o que deseja e não se deixar perturbar pelos desejos alheios, você terá de contar apenas com sua força particular, e essa não seria a melhor pedida nesta parte do caminho.

GÊMEOS: Empreenda, com alegria, aquilo que faz seu coração arder de vontade de realizar. Você não precisa começar com os sonhos maiores, mas com aqueles caprichos que estejam ao seu alcance, sem utilizar grandes recursos.

CÂNCER: Mantenha tudo em movimento, não se preocupe com as mudanças de rumo nem tampouco com a multiplicação dos assuntos que sua alma precisa administrar, porque, você verá, será mais fácil dar conta de tudo do que o imaginado.

LEÃO: Procure abrir o jogo, mas escolha a dedo as pessoas com quem fazer isso, porque não se trata de conversar com qualquer um, se trata de você conversar para que as ideias diferentes das suas enriqueçam o caminho. Aí sim!

VIRGEM: Mobilize seus recursos, porque dinheiro parado pode até fazer com que sua alma se sinta segura e confortável, porém, agrega inércia ao mundo, que precisa que os recursos estejam em movimento o tempo inteiro.

LIBRA: Há conflitos que, não apenas são inevitáveis, como também são desejáveis e úteis. Porém, não se trata de conflitar como metralhadora giratória, mas de escolher a dedo os conflitos que resultem em maior harmonia.

ESCORPIÃO: Agora, depois de ter feito bastante avanço nos dias anteriores, procure um lugar seguro e sereno para se retirar, e de lá observar com atenção o resultado das ações empreendidas. Ocupe seu lugar na plateia.

SAGITÁRIO: Nem sempre dá para escolher a dedo as pessoas necessárias para o que o destino escreve. Às vezes é preciso se relacionar, nem que seja temporariamente, com pessoas que, de outra maneira, não estariam no seu caminho.

CAPRICÓRNIO: Agora é quando as alternativas se multiplicam e a alma fica dividida diante do cenário, porque vários caminhos diferentes poderiam ser tomados, e não haveria a possibilidade de mudar, uma vez a escolha sendo feita.

AQUÁRIO: Agora sim é possível ter mais entendimento sobre o que acontece, sem sua alma se distrair com sentimentos, que podem ser nobres e elevados, mas que não têm conexão direta com a perspectiva de serem concretizados.