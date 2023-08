Horóscopo de quinta (31/8); veja previsões para seu signo

Permite que a Vida de tua vida se expresse através de ti, evita lhe impor resistências feitas ideações fixas e obsessivas sobre "como as coisas deveriam ser", porque a construção das regras, padrões morais e consensos civilizados estão em constante mutação, respondendo às necessidades humanas, e não o contrário, que é a tentativa de encaixar o que acontece dentro de "como as coisas deveriam ser".



A Vida de nossas vidas, felizmente, será sempre maior do que o alcance de nosso entendimento, e isso nos coloca diante do dilema eterno entre nos agarrarmos ao que já entendemos, ou nos lançarmos à aventura de ampliar nosso entendimento, o que, como resultado, faz com que inevitavelmente tenhamos de nos reinventar pelo único e real motivo de permitir que a Vida de nossas vidas se expresse através de nós.