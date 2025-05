OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (8/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Oscar Quiroga

Publicado em 8 de maio de 2025 às 05:00

Nesta época do ano em que a Terra, Sol e Lua se posicionam em sintonia com as Plêiades, Sirius e certas estrelas da constelação da Ursa Maior, circula vida mais abundante por todos os reinos da natureza, porque é através desse circuito que fluem as potências cosmogônicas, feitas átomos e virtudes, que estruturam tudo que por aqui existe. >

Essas órbitas são matemáticas, mas continuarão acontecendo, ano após ano, além de nossa capacidade de as aproveitar se não tomarmos a firme e íntima decisão de nós também nos alinharmos a essa coreografia.>

Quanto mais desalinhados andamos, mais as correntes de vida nos provocam comoções e tumultos, e quanto mais alinhados existimos, mais essas correntes de vida se irradiam através de nós na forma de bênçãos e graças que são aproveitadas por todas as pessoas com que nos relacionamos.>

ÁRIES: Pessoas há aos montes, algumas favoráveis a você enquanto outras são adversárias, porém, nem todas as que chutam contra se mostram claramente dessa forma, você precisa ter a percepção clara para saber quem elas são.>

TOURO: Para evitar que sua alma se perca no meio do variado cardápio de desejos, escolha alguns para satisfazer, e procure que esses sejam os que supram as necessidades práticas, evitando se perder em caminhos fantasiosos.>

GÊMEOS: Nem tudo há de ser sofrido entre o céu e a terra enquanto existimos, há de haver suficiente espaço para nos dedicarmos às experiências que brindem com regozijo. Agora é seu momento de buscar essas experiências.>

CÂNCER: De certa forma, todos carregamos fardos do passado sem solução, mas de vez em quando, como é agora para seu caso, surgem oportunidades de colocar ponto final em algumas questões, e isso brindar com um alívio surpreendente.>

LEÃO: As conversas vão lhe brindar com informações diferentes daquelas que você dava por garantidas, e isso ajudará você a ter um entendimento mais amplo de tudo que acontece e, como resultado, tomar decisões mais sábias.>

VIRGEM: Faça o que deixar sua alma mais segura e confortável diante dos acontecimentos, neste momento você não precisa se arriscar demais nem muito menos se colocar numa posição onde se sinta frágil e vulnerável. Segurança.>

LIBRA: Ainda que o cenário seja imperfeito e que as pessoas com que você precisa lidar agora não sejam as de sua preferência, você encontrará neste momento uma margem bastante ampla para tomar iniciativas de acordo com seus intuitos.>

ESCORPIÃO: Não podendo tomar a distância das pessoas que sua alma gostaria, porque há compromissos marcados, então procure falar menos do que o normal, se atendo a dizer apenas o que seja estritamente necessário.>

SAGITÁRIO: Dizia Pitágoras que a amizade é o único relacionamento perfeito entre os seres humanos, e talvez tenha toda a razão do mundo, como com tantas outras coisas, já que a amizade é de verdadeira reciprocidade.>

CAPRICÓRNIO: Há horas em que se pode fazer muito mais em menos tempo do que o habitual, e esta é a oportunidade que você tem em mãos de imediato. Talvez pareça um dia normal, como tantos outros, mas há oportunidades disponíveis.>

AQUÁRIO: De vez em quando dá uma espécie de clique na mente, e por um momento a alma parece entender tudo de um ponto de vista tão amplo, que os conflitos que antes pareciam tão importantes deixam de ter valor. É assim.>