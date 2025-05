SABORES INUSITADOS

O que tem de diferente no Festival de Economia Popular e Solidária

Evento reúne cooperativas e produtores familiares da Bahia e do Nordeste

Yan Inácio

Publicado em 8 de maio de 2025 às 06:00

Produtos têm preços acessíveis Crédito: Marina Silva/CORREIO

Começou nesta quarta-feira (7) e segue até domingo (11) o 1º Festival de Economia Popular e Solidária, no Centro de Convenções, Boca do Rio. O evento reúne feira com produtos artesanais e agroecológicos, além de palestras e oficinas sobre agricultura familiar e artesanato comunitário. A entrada no evento é gratuita com retirada de ingresso através da página da plataforma Sympla. >

O CORREIO visitou o evento e destacou itens especiais e inusitados, difíceis de encontrar nas prateleiras de grandes supermercados ou delicatessens. Todos os produtos têm produção artesanal e envolvem cadeias produtivas de diferentes regiões da Bahia e do Nordeste, valorizando o saber de pequenos produtores e técnicas tradicionais.>

“Estamos convictos da relevância do festival para apoiar os empreendimentos sustentáveis e a ideia de crescimento econômico baseado no compartilhamento de riqueza e saberes, e no fortalecimento dos elementos locais. Faremos um grande encontro, com desdobramentos futuros, solidificando essa importante política pública”, disse Augusto Vasconcelos. titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Veja a seguir nossa seleção:>

Chocolate com óleos essenciais>

Chocolates com óleos essenciais Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Com produção em Coaraci, na região cacaueira do estado, a Simplicitude fabrica chocolates com óleos essenciais, como a lavanda e as misturas de hortelã e capim-limão, e laranja com cardamomo”, explica Joana Santos, representante dos produtores no stand. A barrinha do produto artesanal, que leva apenas cacau e leite integral sai por R$14,50.>

Brownie de 28 sabores >

Wesley Ramos e seus brownies Crédito: Marina Silva/CORREIO

Diretamente de Feira de Santana, o Encanto dos Brownies oferece uma variedade inusitada de sabores. “Tem um de cerveja com bacon, molho de pimenta, café, entre outros”, conta Wesley Ramos, que trabalha com a esposa. Cada brownie sai por R$ 12.>

Mel com extratos>

Mel Crédito: Marina Silva/CORREIO

Localizada em Açailândia, no Maranhão, a Calismel produz méis exclusivos com extratos de diversos sabores, como agrião, eucalipto, valeriana, Cravo-da-índia e hibisco. Cada embalagem sai por R$ 45.>

Nego bom de umbu>

Nego bom de umbu Crédito: Marina Silva/CORREIO

O doce nego bom de umbu é o carro-chefe da marca Imbuíra. A produção vem das mãos dos cooperativados da Cooproaf, localizada em Manoel Vitorino, município no sudoeste baiano, a aproximadamente 450 km de Salvador. Cada potinho custa R$ 7.>

Doce de banana sem açúcar>

Doce de banana sem açúcar Crédito: Marina Silva/CORREIO

Que os doces de banana do interior são uma delícia, isso é um fato. Mas para quem não quer sofrer com os malefícios do açúcar pode provar a versão sem açúcar da Doce Sertão. O produto é feito em Caatinga do Moura, no município de Jacobina, na região centro-norte do estado. A unidade custa R$ 7.>

Sabonete de mel>

Sabonete de mel Crédito: Marina Silva/CORREIO

Além dos próprios méis, a produção comunitária também faz o sabonetes com mel das abelhas Tiúba, espécie brasileira sem ferrão. As unidades variam entre R$ 10 e R$ 17 e têm essências de própolis, mel e geoprópolis (mistura de barro e própolis produzida por espécies de abelhas sem ferrão).>

Cerveja de cajá e licuri >

Cerveja de cajá Crédito: Marina Silva/CORREIO

Produzida pela Cooperlad em Tucano, no nordeste da Bahia, as receitas da marca DaCaatinga levam um ingrediente especial: polpa de cajá e licuri. Cada latinha tem o teor alcoólico de 4,5% e custa R$ 15.>

Cajuína>

Cajuína Crédito: Marina Silva/CORREIO