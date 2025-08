OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (2/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Escorpião.

A curiosidade pode até ser a causa da mortalidade dos gatos, mas ninguém fala de todas as descobertas que foram feitas em seu nome e por seu impulso, e anular a curiosidade para preservar o sossego não seria uma escolha sábia, pelo contrário, jogaria por terra todo o progresso intelectual, emocional e físico que a curiosidade promove. >

Para quem se delicia com teorias conspiratórias, a realidade é inadmissível sem ser elaborada em torno de corrupção, demônios ou seitas ocultas que dominam o destino do planeta.>

ÁRIES: Tropeçar com emoções difíceis de administrar não é o fim do mundo, apesar de ser desgastante e, em muitos casos, traumático também. Porém, a vida segue e você não precisa deter tudo para se debruçar sobre essas emoções.>

GÊMEOS: Os afazeres que não mereceriam sua atenção são justamente os que mais precisam dela nesta parte do caminho. O ritmo cotidiano precisa ser administrado com cuidado, porque é sobre esse que tudo o mais acontece. É por aí.>

CÂNCER: Emoções intensas circulam pela alma, mas sem uma razão de ser evidente e, por isso, você precisa decidir o que fazer com esse colosso emocional, já que se não for bem administrado, acaba, com certeza, produzindo encrenca.>