Horóscopo de sábado (29/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: A Lua Nova eclipsa o Sol em Áries.

Publicado em 29 de março de 2025 às 05:00

Eclipses são alinhamentos perfeitos entre Sol, Terra e Lua, e ela, neste caso, fica entre nós e o Sol, produzindo o eclipse, e por mais que se trate o evento como mau agouro, a decadência da civilização como a conhecemos não será produzida por este eclipse, ela vem ganhando força ao longo dos séculos, porque nossa humanidade se apega a tradições que não servem mais ao bem-estar social, produzindo o contrário. >

Muito se fala, por exemplo, sobre a necessidade de retornarmos aos valores da família tradicional, porém, é nesses valores que se cozinham todas as neuroses e distúrbios psíquicos que a psicologia, magistralmente, vem estudando, além do quê, é em toda "boa família", com suas exceções, que se escondem os abusadores psíquicos e sexuais, as mãos dos que deveriam cuidar e proteger, mas que são pervertidas.>

ÁRIES: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e com pouca clareza sobre qual seria o melhor rumo a tomar, que no fim o que sua alma precisa é reservar o máximo de tempo possível para descansar e manter a mente lúcida.>

TOURO: O mundo de sensações que atravessa sua alma é bastante difícil de decifrar, porque essas provêm de diferentes fontes e se misturam todas em sua consciência. Desista de decifrar, apenas se dedique a sentir.>

GÊMEOS: Está tudo muito louco, mas assim mesmo é o jogo da vida, porque se tudo estivesse em paz, na maior tranquilidade, isso significaria que sua consciência ficou alienada de tudo que anda acontecendo no mundo e na humanidade.>

CÂNCER: Muitas são as coisas que você poderia fazer, mas nem todas seriam benéficas e produtivas. Vale a pena você considerar com lucidez tudo que se encontra disponível, e selecionar a dedo as atividades em que vai se envolver.>

LEÃO: Nada mais será como antes, nunca mais! É hora de você iniciar sua própria e particular reinvenção, considerando com lucidez o rumo que o mundo está tomando, não porque seja o que você deseja, mas porque é o que é.>

VIRGEM: A sensação de perigo iminente não é necessariamente uma profecia, é apenas a medida de tudo que está acontecendo no mundo e com a humanidade e que, de alguma maneira, sua alma sensível precisa experimentar. Deixe acontecer.>

LIBRA: Ou as pessoas estão enlouquecidas ou quem enlouqueceu foi sua alma, e a essa altura do campeonato nem importa saber quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, o que importa é aprender a fazer algo útil com esse cenário.>

ESCORPIÃO: O cardápio de possibilidades continua se ampliando e diversificando, o que produz bastante ânimo e entusiasmo. Porém, é importante você ter em mente que nem tudo será possível, que é preciso selecionar.>

SAGITÁRIO: Se fôssemos eternos, poderíamos satisfazer todos os anseios, porém, ainda que tenhamos limites específicos de tempo durante a existência, a alma parece não se importar com isso, e funciona como se fosse eterna.>

CAPRICÓRNIO: Quanta coisa você já superou e quanta mais ainda superará durante a breve existência. Dá a sensação de ter vivido muitas vidas numa vida só, e ainda se desenham perspectivas de muitas outras a ser vividas.>

AQUÁRIO: Nada é mais importante do que organizar o dia a dia para que esse seja reflexo de seus anseios e, também, a plataforma sobre a qual sua alma se sinta segura para continuar se lançando à aventura do futuro. É por aí.>