Horóscopo de sábado (29/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Marte em sextil, o mesmo entre Mercúrio e Urano.

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de junho de 2024 às 05:00

Ordem por trás do caos

Sabemos intuitivamente que há ordem por trás do caos aparente que percebemos, mas nos é impossível explicar como seria essa ordem e, assim, os argumentos do caos sempre parecem vitoriosos

Porém, uma vez que percebemos o que percebemos, ainda que não saibamos explicar nossa percepção, isso não a torna inexistente nem tampouco podemos voltar atrás, fingindo que não percebemos o que percebemos.

Como resultado, a percepção nos torna responsável por demonstrar através de nossa prática cotidiana que vivemos de acordo com nossas percepções, e que brindamos com ordem, segurança e conforto a todas as pessoas que ingressam em nosso círculo de influência, e não apenas isso, também funcionamos como amortecedores dos milhares de pessoas que, por ser convencidas de tudo ser um caos, o promovem com suas atitudes.

ÁRIES: A harmonia brilha pela ausência e é substituída pelos conflitos, mas tenha certeza de que essa é uma condição passageira, já que tudo indica que, no fim, as pessoas envolvidas chegarão a um entendimento. Melhor assim.

TOURO: Ampliar a visão dos acontecimentos é auspicioso, porque mesmo que complique o cenário ao apresentar ingredientes que antes passavam despercebidos, ainda assim você terá mais opções disponíveis para fazer escolhas.

GÊMEOS: No meio de todas as complicações que acontecem, também há mãos amigas que se estendem para aliviar a carga e ajudar. Procure aceitar essa ajuda, porque nesta parte do caminho sua alma não daria conta sozinha.

CÂNCER: Seria melhor sentir e não ter de pensar sobre os sentimentos para lhes encontrar sentido e significado. Porém, não dá para mutilar o próprio funcionamento da mente, portanto, tente viver tudo ao mesmo tempo.

LEÃO: A melhor maneira de se comportar é permitindo a espontaneidade, não apenas a sua, como também criando um ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade para serem elas mesmas. Isso será de grande ajuda para todos.

VIRGEM: Sobram instrumentos eficientes para você se abrir passagem, a questão é saber quais usar e em que momento avançar. Esse discernimento será resultado de fazer as reflexões pertinentes a cada caso. Dedique-se a isso.

LIBRA: As aparências não são superficiais, elas demonstram o que acontece por trás dos bastidores também. Procure não se torturar com dilemas desnecessários e inúteis, e continue construindo aparências cada vez melhores.

ESCORPIÃO: De vez em quando dá vontade de chutar o balde e mandar todo mundo ao inferno, aparecendo você num lugar novo onde ninguém conheça você, para poder se reinventar. A reinvenção terá de acontecer de outra maneira.

SAGITÁRIO: Que aconteçam muitas coisas interessantes não significa necessariamente que você vai conseguir se agarrar a alguma em especial, e por isso, corre-se o risco de tudo passar em brancas nuvens. Um pouco mais de foco.

CAPRICÓRNIO: Muitas coisas andam acontecendo ao mesmo tempo e não é possível dar atenção a todas, é hora de você usar bem sua mente para selecionar seus interesses, e descartar o que, por enquanto, não tem utilidade.

AQUÁRIO: Procure criar um ambiente físico e emocional no qual as pessoas se sintam tão à vontade que ajam com espontaneidade, porque assim você as conhecerá melhor, verá o que acontece por trás dos bastidores das formalidades.