OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (6/4); veja previsões para seu signo

O autocentramento egoísta acontece por inércia em nossa humanidade, porque somos todos educados para ter medo em vez de confiança, e no medo nos encerramos em nós mesmos, nos defendendo contra o que nem sequer seria ofensivo, mas convertido em inimigo, porque, o que seria do medo sem inimigos dos quais se precaver, não é mesmo?

Evidentemente, nossa humanidade nunca reconhece a terrível ignorância que resulta do autocentramento egoísta, e para não ter de buscar perdão ou justificativas, inventa, com o uso de sua sofisticada inteligência, inúmeras teorias de conspiração para fortalecer seu medo e o usar de argumento para atacar tudo que lhe seja diferente.

ÁRIES: Independente do teor das circunstâncias que produzem os encontros, há de se encontrar a utilidade subjacente nesses, porque o funcionamento do Universo não se pauta no desejo, como nós, mas no suprimento de necessidades.