QUIROGA

Horóscopo de segunda (1/7); veja previsões para seu signo

ÁRIES: As coisas vão ficar um pouco mais divertidas daqui para frente, e isso não apenas vai aliviar suas angústias como também servirá para fazer planos melhores para o futuro. É um momento de ruptura com o passado.

TOURO: Sempre tudo começa com uma ideia, que na hora parece fantasiosa demais para poder ser verdade. Porém, de fantasia em fantasia nossa humanidade vai construindo coisas belas, mas também terríveis. Assim são as coisas.

CÂNCER: Pense bem, mas não se iluda achando que a força do pensamento, por si só, seria suficiente para cristalizar a realidade que sua alma pretende. Pensar bem é importante, mas nada se realiza só com a força do pensamento.

LEÃO: Se todas as boas ideias que todas as pessoas têm pudessem se tornar realidade, você acha que o mundo seria um lugar melhor? Pense bem nisso, para, no futuro, considerar com mais cuidado o que seria mesmo uma boa ideia.