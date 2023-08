Horóscopo de segunda (21/8); veja previsões para seu signo

Em todos os relacionamentos as pessoas fazem concessões, sacrificam um tanto de seus gostos e, às vezes, até seus princípios em nome de se aproximarem umas das outras e, inclusive, por medo de ficarem sozinhas, caso façam tantas exigências para se relacionarem que acabem não encontrando ninguém à altura de seus requerimentos.



No íntimo a alma faz o cálculo das concessões, algo assim como imaginar que se possa conviver com outrem apesar de não gostar disso ou daquilo dessa pessoa, e no começo do relacionamento a fórmula dá certo, porém, chega o dia, inevitável, em que as concessões vão perdendo validade e em seu lugar surgem os conflitos, que se tivessem sido postos sobre a mesa, com sinceridade, no início dos relacionamentos, não teriam adotado a proporção que adotaram por ter sido deixados para depois.