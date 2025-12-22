OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (22/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 11h43 até 12h53 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 05:00

A espiritualidade tem sido em nossa humanidade muito mais uma carta de intenções do que uma prática consagrada pelos hábitos e pela maneira de pensar a vida, o que é uma pena, porque na falta de desenvolvimento espiritual tudo o mais degringola na civilização.

Chegamos assim a 2026 com avanços tecnológicos impressionantes, mas com sinais assustadores de que esses avanços não proverão com fundamento vigoroso para nossa humanidade ser melhor e mais livre, ao contrário.

Por isso, e em nome dessa vida espiritual negligenciada, desse lugar de pouco entendimento, para não dizer de ignorância, precisamos irradiar graças e bênçãos na direção daquelas pessoas que menos as merecem, pela maneira torpe com que se comportam, mas que são justamente elas as que mais necessitam das graças e das bênçãos.

ÁRIES: Em alguns momento sua alma consegue pensar coisas tão lindas que emocionam, para logo depois se deparar com tanta coisa errada acontecendo que os lindos pensamentos e palavras se desintegram. Assim andam as coisas.

TOURO: Antes de você se precipitar assumindo responsabilidades que não terá como cumprir depois, procure usar o bom senso, porque o coração aberto pode, eventualmente, ser explorado pelas pessoas maliciosas que tem por aí.

GÊMEOS: Cuide para que sua imensa boa vontade não seja a armadilha onde você perca tempo e a própria boa vontade também se transforme em mau humor. As coisas se complicam um pouco agora, mas podem ser contornadas com paz.

CÂNCER: Procure se focar em seu descanso bem merecido, apesar de tudo e de todos que parecem conspirar contra desse movimento. Seu descanso não virá de graça, você terá de o arrancar de tudo que conspira contra. Em frente.

LEÃO: Apesar de que os riscos que você precisa assumir intimidam sua alma, mesmo assim dá para seguir em frente, com cuidados e uma dose elevada de prudência, porque não se trata de atropelar nada nem ninguém. Com cuidado.

VIRGEM: Se as coisas não deram certo como você esperava, não desista, porque isso não é o fim do mundo, é apenas o sinal de que as estratégias precisam ser mudadas, para se tornarem mais realistas. Só isso, e seguir em frente.

LIBRA: Ao querer consertar algo que foi dito numa hora errada, procure observar se o cenário é propício, porque senão vai acontecer de tudo degringolar mais ainda. As pessoas andam com a cabeça muito fora do eixo.

ESCORPIÃO: Tente andar pelo caminho que seja mais seguro, ainda que as circunstâncias não ajudem nesse sentido. Faça isso, pelo menos para sua alma encontrar descanso no meio dessas coisas distorcidas que teimam em acontecer.

SAGITÁRIO: Entre o possível e aquilo que brilhar, por ser motivo de aventura, nesta parte do caminho prefira o possível, porque assim você vai se poupar de dores de cabeça desnecessárias e ganhar tranquilidade. É assim.

CAPRICÓRNIO: Toda essa energia de ação que circula através de seu corpo e alma precisa ser focada em questões que possam realmente ser concretizadas, porque correr atrás de quimeras não daria nada certo neste momento.

AQUÁRIO: É bom fazer planos e projetar a mente ao futuro, mesmo que seja através de visões muito distantes da realidade atual. Importante mesmo é que você encontre incentivo para continuar batalhando da melhor forma possível.