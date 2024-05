Horóscopo de segunda (27/5); veja previsões para seu signo

Nossa humanidade é capaz de mentir e de persistir na mentira, mesmo que essa seja escancaradamente exposta, porque ainda se convence de que sua vida interior é impenetrável, de que essa dimensão é solitária, privada, inacessível por outrem e que, por isso, lhe outorga o poder de agir anonimamente, sem que as outras pessoas a reconheçam.

No entanto, esse posicionamento é artificial, porque a vida interior, subjetiva, é a dimensão onde estamos em comunhão telepática sem que, ainda, saibamos navegar com destreza nessa condição.

ÁRIES: Você tem certo domínio sobre o que acontece, procure manobrar dentro de margens seguras para não perder esse pouco domínio que agora está em suas mãos. Poucos movimentos serão melhores do que procurar a grande tacada.

TOURO: Com um pouco de criatividade os compromissos que seriam normalmente tediosos se convertem em motivo de alegria. É tudo uma questão de postura diante da vida; menos queixas, mais agradecimento, muita alegria.

GÊMEOS: Nem tudo que acontece pode ser explicado racionalmente, porém, sua mente continua insistindo. Nada a fazer a esse respeito, a não ser deixar que aconteça nos bastidores da mente enquanto você se foca no que é importante.

CÂNCER: De uma maneira ou de outra, as pessoas precisam chegar a um entendimento para conviverem com serenidade. Faça as suas reivindicações, mas se prepare para fazer concessões, não dá para exigir tudo.