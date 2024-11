OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (4/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Saturno em trígono.

Pontos de vista individualizados sejam respeitados, mas a verdade, seres humanos com que compartilho este momento da história, a verdade só pode ser o que seja maior do que nosso ponto de vista individual, a verdade só pode ser a causa que nos permite termos pontos de vista individualizados, e essa causa não é individual; essa causa, que é a verdade, é que somos todos feitos da mesma Vida.

TOURO: É desnecessário que todas as pessoas concordem, porque há diferenças irreconciliáveis de princípios, porém, mesmo assim as pessoas precisam umas das outras e terão de deixar de lado suas desavenças. Em frente.

GÊMEOS: Por mais difícil que pareça tudo nesta parte do caminho, você comprovará que essas dificuldades são muito mais imaginárias do que práticas, e que se você fizer sua parte, o constrangimento desaparecerá da vista.

CÂNCER: As boas ideias que produzem aquele entusiasmo inconfundível precisam ser registradas de alguma maneira, porque se você as confiar à memória, é muito provável que, depois, não sejam lembradas direito. Registrar.

VIRGEM: Aquilo que for combinado nesta parte do caminho será cobrado com muito vigor no futuro próximo, portanto, se você não quiser se comprometer com nada nem com ninguém, melhor permanecer em silêncio. Aí sim!