OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (6/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura.

Pode ser que essas descrições técnicas não te digam nada, e pode ser também que tu sejas uma pessoa entusiasta de astrologia e te interesses em saber os aspectos técnicos do céu em cada data, mas, sem importar tua posição, o céu está sempre interessado em nós, nos brindando com suporte e correntes infinitas de vida para sermos quem somos.

ÁRIES: Agora é quando as projeções que a mente faz sobre o futuro se tornam bastante fantasiosas, e isso não significa que sejam negativas, apenas que precisam ser tratadas com cuidado, porque são difíceis de executar.

VIRGEM: As pessoas certas estão todas por aí, mas misturadas com as erradas, e a princípio não há facilidade alguma para distinguir umas das outras. Por enquanto, então, melhor transitar pelo mundo social com discrição.