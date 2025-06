HORÓSCOPO

Horóscopo de sexta (13/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio

"Ser alguém" se refere mais ao que nós representamos aos olhos do mundo e das pessoas do que a uma autoimagem, porque nessa, evidentemente, nós somos alguém desde que respiramos pela primeira vez, porém, para a civilização não é suficiente que sejamos autoconfiantes e donos de nossa própria imagem, é preciso que caibamos bem na fotografia.>

ÁRIES: As coisas se complicam em todos os âmbitos, porém, evite tomar isso como um sinal de que tudo vai adquirir esse tom nos próximos tempos, porque muito provavelmente as tormentas passarão e não deixarão rastros. Melhor assim.>

TOURO: Apesar de tudo e de todos, continue tentando, porque mesmo que as adversidades tenham se tornado tão densas que pareçam insuperáveis, você verá que a persistência trará resultados que compensam. Um pouco mais ainda.>

GÊMEOS: Que garantia poderia haver de que as pessoas tratem você compreensivamente pelo fato de você as tratar assim? Enquanto o egoísmo autocentrado continuar predominando nos relacionamentos, essa garantia não existe.>

CÂNCER: Quando você encontrar as pessoas que, inconscientemente, não admitem que haja qualquer ponta de esperança e alegria em ninguém, procure não expressar abertamente seu ânimo, para não atrair atenção indesejável.>

LEÃO: A tensão precisa ser administrada com sabedoria, porque se você permitir que a impaciência tome as rédeas, é certo que os resultados complicariam ainda mais o cenário. Difícil manter a cabeça no lugar, mas necessário.>