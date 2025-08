OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (1/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus em quadratura com Saturno e Netuno.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 05:00

Só saberás que ter dado tudo errado foi uma bênção e não um castigo se conseguires transcender o apego às queixas e lamentos, que parecem legítimos, já que terias todos os argumentos para os substanciar. >

Temos todos tanto apego pelo resultado das ações que empreendemos, que nossa percepção do cenário maior em que existimos acaba sendo ignorado e, por isso, nos surpreendemos quando tudo parece dar errado, nos sentindo injustiçados pela sorte, pelo destino ou pela Divindade.>

Nós podemos ignorar o que é maior e mais amplo do que nossa busca de satisfação dos desejos, porém, o que é maior e mais amplo do que nossa percepção não nos ignora, tendo um movimento de proteção e de amparo que, em inúmeros casos se apresenta a nós como contrariedade e castigo, mas que na verdade é acolhimento sábio e amoroso.>

ÁRIES: A dificuldade de lidar com certos assuntos é o sinal de que tais assuntos são mais importantes do que você pensava, e que, por isso, apesar do desconforto, seria sábio de sua parte os administrar com racionalidade.>

TOURO: As trapalhadas acontecem e não são nenhum fim de mundo. Procure passar por elas o mais rapidamente possível, e ainda por cima sem perder a elegância, porque há vida mais abundante para ser experimentada por você.>

GÊMEOS: É evidente que os recursos materiais provocam ansiedade, tanto porque faltam quanto porque circulam, e seria sábio de sua parte encontrar uma maneira de evitar que esse tema ocupasse sua mente o tempo inteiro.>

LEÃO: Talvez você esteja levando as coisas muito mais à sério do que merecem, e isso faz com que você tenha de administrar emoções tão intensas que acabam desorientando. Respire fundo, você consegue superar tudo isso.>

VIRGEM: As pessoas que você precisa estão todas ocupadas tentando solucionar os perrengues delas. É preciso que você se muna de paciência, porque no que depender dessas pessoas, as coisas ainda vão demorar bastante.>

LIBRA: As circunstâncias não são as ideais, porém, isso não significa que você deva tomar o cenário como um sinal de que deveria desistir e se dedicar a qualquer outra coisa. O cenário vai mudar e você ainda estará por aí.>

ESCORPIÃO: O contraste entre seus sonhos e as circunstâncias imediatas fica muito evidente nesta parte do caminho, dando certo desânimo. Porém, esse contraste desanimador é também o motivo principal para continuar em frente.>

SAGITÁRIO: Uma coisa é ter suspeitas e desconfiar do que as pessoas fazem, outra diferente é assumir que tais suspeitas são reais e que, por isso, autorizariam você a tomar decisões graves Procure investigar antes de decidir.>

CAPRICÓRNIO: Os perrengues que as pessoas próximas têm de administrar podem não ter nada a ver diretamente com você, mas seria importante você mostrar certo espírito de solidariedade e prestar a ajuda que estiver ao seu alcance.>

AQUÁRIO: A boa vontade não é suficiente, é preciso ter cuidado com a forma de manifestar essa boa vontade, de modo a que a prática seja condizente com as intenções, porque senão, novamente tudo se voltará contra você.>