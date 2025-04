OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (18/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte ingressa em Leão em trígono com Netuno.

Os ideais são abstratos, mas provocam derramamentos de sangue reais, porque as pessoas abraçam suas causas, se apaixonam por conceitos e se convencem de que devem destruir tudo que limitar seus movimentos. >

A causa certa, definitivamente, continua sendo a que promover bem-estar, alegria e serenidade à maior quantidade possível de pessoas, sem nunca provocar o mal intencionalmente, com dolo. Substituir o ser humano pela tecnologia é, com certeza, a causa errada, a tecnologia há de servir ao bem do ser humano e não o contrário.>