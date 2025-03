OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (21/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Plutão em sextil.

ÁRIES: Há males que vêm por bem, e há malas que vêm por trem, enquanto outras vão para Belém. As piadas servem para você aceitar as agruras da vida, compreendendo que elas se encaixam bem no andar da carruagem do destino.>