OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (23/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Áries.

No entanto, nosso raciocínio raramente se estrutura em torno das necessidades, nós preferimos os desejos, e nem sempre, aliás, é muito raro, que o que desejamos seja também necessário, em geral é o contrário até, nada do que desejamos supre alguma necessidade, buscamos a satisfação e a priorizamos em detrimento de outras questões mais importantes em andamento, porque necessárias.>

ÁRIES: Tudo depende do teor das iniciativas que você tomar neste momento, já que, de toda maneira, o cenário está posto para que as coisas se movimentem, e as pessoas envolvidas se sintam motivadas a seguir seus passos.>