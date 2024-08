OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (23/8); veja previsão para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 9h43 até 21h01

Oscar Quiroga

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 05:00

O céu te outorga licença poética para que teu descanso merecido de final de semana comece hoje mesmo, e teu ânimo certamente vai acompanhar essa determinação, com tua mente vagueando alhures, sem prestar atenção ao cumprimento das obrigações, mas sonhando com paraísos que podem estar fora do alcance concreto, mas é para isso que nós os humanos temos capacidade de sonhar, para que a realidade concreta não seja para nós uma prisão impossível de escapar.

Escapar dessa realidade concreta medíocre não há de ser considerado um ato de covardia, mas a justa reivindicação da alma de existir, sequer por um momento, sem se angustiar com preocupações excessivas, se dedicando a tudo que lhe brindar com regozijo, sem culpa nenhuma por abandonar as tarefas que seria obrigatório executar.

ÁRIES: Tomar iniciativas é e sempre será seu forte, porém, acontece que nem todo dia é propício à tomada de iniciativas, às vezes, como hoje, seria melhor se preservar e ficar observando tudo de uma distância prudente.

TOURO: Agora é quando a alma precisa tomar distância e observar com imparcialidade tudo que está acontecendo com as pessoas próximas, porque os problemas delas poderão ser seus num futuro nada distante. Ajudar é preciso.

GÊMEOS: As pessoas andam mais fora da caixinha do que nunca e não no bom sentido do termo, porque o desespero silencioso que normalmente nossa humanidade carrega se tornou um grito manifesto sem nenhum tipo de ordem. Serenidade.

CÂNCER: Muita coisa poderia ser feita hoje, mas só teoricamente, porque você perceberá, no andar da carruagem, que o dia está longe de ser normal, porém, cheio de trancos e solavancos que desviam tudo da normalidade.

LEÃO: Longe é uma condição que já pareceu inatingível outrora, mas que hoje em dia se tornou algo próximo, dentro do seu domínio. Por isso, evite tornar melancólica uma ideia que pareça inalcançável nesta parte do caminho.

VIRGEM: Apostar sempre envolve riscos, mas a alma sente a necessidade de se aventurar, e os riscos, em vez de infundirem medo, parecem colocar mais lenha na fogueira. Sua consciência terá de decidir se recua ou segue em frente.

LIBRA: Se as pessoas andam desvairadas e fora de prumo, melhor não mexer com elas nem muito menos as criticar, porque este é o momento em que o descontrole seria melhor do que tentar forçar tudo a continuar na normalidade.

ESCORPIÃO: Cuide para que tudo que fizer hoje seja revisado antes de você o dar por concluído, porque há situações enganosas entremeadas com a rotina normal, e essas acabariam prevalecendo sobre a amada normalidade.

SAGITÁRIO: Seria hoje o dia perfeito para você satisfazer aqueles desejos de divertimento protelados anteriormente? Pareceria que sim, mas seria melhor você observar tudo com mais objetividade, sem ir com muita sede ao pote.

CAPRICÓRNIO: Evite ceder a qualquer tipo de pressão que as pessoas ou os acontecimentos exercerem sobre sua alma, porque o dia de hoje é enganoso e, parecendo dentro da normalidade, apresentará condições surpreendentes.

AQUÁRIO: O mais importante é o que deixou de ser dito e o que, por enquanto, continuará em silêncio. As pessoas sabem que você sabe, você sabe que elas sabem que você sabe, porém, mesmo assim prefira preservar o silêncio.