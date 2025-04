OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (4/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Saturno em trígono, ambos em sextil com Urano.

Oscar Quiroga

Publicado em 4 de abril de 2025 às 05:00

Essa vontade louca de atualizar tudo que andou sendo postergado é legítima, e corresponde ao chamado estelar que hoje é feito a todos os reinos da natureza, mas muito especialmente ao nosso. >

Tirar o atraso, fazer muito em pouco tempo, ser indiferente ao "sextou", porque hoje, definitivamente, seria um grande desperdício promover divertimento enquanto a oportunidade em mãos é outra, a de avançarmos em nossos projetos e na realização de nossos anseios, sem importar que esses sejam grandiosos ou pequenos.>

Depois de fazer muito em pouco tempo, poderemos todos descansar com a consciência serena, com a deliciosa sensação que resulta de quando nos percebemos envolvidos ativamente no jogo da vida, deixando de lado nossas preocupações egoístas.>

ÁRIES: Tudo que você fizer há de estar dentro dos planos calculados anteriormente, sem improvisações, a não ser as que sejam necessárias quando acontecerem imprevistos. A ordem é pouco criativa, mas protege o caminho.>

TOURO: O fator humano sempre é a complicação de todas as equações existenciais, porém, ao mesmo tempo é esse fator humano que enriquece os relacionamentos materiais e espirituais. Ser humano é maravilhosamente complicado.>

GÊMEOS: Nem tudo que você pretende fazer há de ser comunicado abertamente, nesta parte do caminho é melhor frear seu impulso de falar, guardando seus planos em silêncio, ou os compartilhando em pedaços esparsos.>

CÂNCER: Que valor teriam os ideais se fossem apenas imagens subjetivas? Esse valor seria apenas da pessoa que os imagina, porque ninguém mais os poderia apreciar. Ideais que valem a pena são apenas os que são realizados.>

LEÃO: Se desse para expressar todas as emoções que serpenteiam no seu interior, provavelmente as pessoas ao seu redor se assustariam, porque não entenderiam nada, ou pior, entenderiam tudo errado. Vale a pena o silêncio.>

VIRGEM: Em conjunto, todas as pessoas se beneficiam, mas quando surgem os impulsos egoístas, mediante os quais algumas delas pretendem levar vantagem sobre as outras, o poder do conjunto míngua e todo mundo perde com isso.>

LIBRA: A vida está ao seu favor, porém, como nosso entendimento do funcionamento da vida é bastante limitado, às vezes nos parece que a maneira de a vida nos proteger seja um castigo. Só depois entendemos a verdade.>

ESCORPIÃO: A distração das pessoas embaralha todo seu jogo, porém, é preciso continuar se focando em atrair essas pessoas que sua alma considera imprescindíveis, de modo a, finalmente, as convencer de seu unirem a você.>

SAGITÁRIO: O cenário dos relacionamentos anda delicado demais para você desconsiderar os melindres que as pessoas experimentam, porque mesmo que sua alma não veja nenhum valor nesses, essas pessoas lhes outorgam muita importância.>

CAPRICÓRNIO: Nas pessoas com que você se relaciona todos os dias jaz um tesouro oculto, porque em geral não damos valor ao que é habitual, preferindo pensar que o valor dos relacionamentos deva ser algo excepcional.>

AQUÁRIO: Faça hoje muito mais do que faria normalmente, porque o cenário é muito favorável para você avançar em seus projetos de vida. As distrações tentadoras estarão por aí também, cabe a você decidir o que fazer.>