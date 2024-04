OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (5/4); veja previsões para seu signo

Cada recusa individual de aceitação das limitações e apego à ignorância agrega caos ao mundo, brinda com justificativas para continuar nos convencermos de que a humanidade merece ser extirpada do planeta.

ÁRIES: Para liderar, é preciso saber dosar a força e a suavidade, de modo que as pessoas não resistam por medirem forças com você, e nem tampouco aconteça que por você ser suave elas não respeitem seus movimentos.

GÊMEOS: É sabido que quando as pessoas unem forças se tornam capazes de realizações que, contando apenas com a força individual, seriam impossíveis. Porém, mesmo assim, as pessoas têm dificuldade de se congregar.

VIRGEM: A complexidade que assola a vida de certas pessoas próximas a você há de servir de ponto de apoio para sua boa vontade de as ajudar. Há pessoas que merecem ser ajudadas, outras, no entanto, precisam de distância.

LIBRA: Quando as pessoas se entendem, é uma beleza de facilidades acontecendo o tempo inteiro. quando as pessoas se desentendem, até o que seria fácil e da rotina fica completamente distorcido e cheio de arestas. Ou não?

ESCORPIÃO: Arrume as coisas básicas do seu dia a dia. Em vez de continuar buscando excitações maravilhosas, detenha um pouco esse movimento e olhe ao seu redor, tentando verificar o que é essencial, e o que é superficial. É por aí.

SAGITÁRIO: A cumplicidade serve para estreitar laços com algumas pessoas, porém, dependendo do tema em torno do qual essa cumplicidade se desenvolve, assim também será a natureza do relacionamento que se estreita agora.