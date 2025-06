HORÓSCOPO

Horóscopo de sexta (6/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Touro

Não! O poder de desejar não te outorga a capacidade de realizar tudo que desejas, e nem o Universo conspira para que realizes todos teus caprichos, tu, como qualquer outro ser humano, desejas muito além do que poderias realizar, e isso não é um castigo divino, mas o campo de batalha para que aprendas a selecionar os desejos que merecem ser realizados e descartes os que só ocupam tempo e te excitam sem necessidade.>

ÁRIES: Pense e aja de acordo com os parâmetros em que sua alma se sinta segura e confortável, porque agora não vale a pena dar um passo maior do que a perna, mas, ao contrário, se movimentar dentro da margem de segurança.>

CÂNCER: Nem todas as pessoas que demonstram simpatia são as certas para você buscar ajuda, porque muitas delas só usam a máscara da simpatia, e por trás dela escondem toneladas de medo e ressentimentos. Por trás das máscaras.>

LEÃO: A sorte é caprichosa, quando a gente a deseja foge e brilha pela ausência, e quando ela não é esperada é quando surge gloriosa e cheia de intensidade. Melhor não contar com a sorte, mas saber que ela está sempre por aí.>

VIRGEM: Essas ideias maravilhosas que começam a surgir hão de ser passadas pelo crivo do amadurecimento, porque mesmo que produzam um entusiasmo irresistível, é na prática que se prova se as ideias são boas mesmo.>

LIBRA: Os olhares simpáticos nem sempre sugerem haver intenções maiores do que uma troca magnética de simpatia, portanto, freie seus impulsos e observe melhor as pessoas, porque em geral elas não querem nada além do que isso.>