FLAVIA AZEVEDO

BDSM: entenda a prática sexual escolhida pelo jornalista Glenn Greenwald

Saiba o que se esconde por trás da sigla e por que a segurança, o bom senso e o consentimento são as palavras de ordem nesse universo de interação

É comum que as letras BDSM soem como um mistério ou um tabu. Associadas a filmes e fantasias carregadas de estereótipos, essas práticas são, na realidade, um universo vasto e complexo de atividades sexuais e fetiches que envolvem uma alternância consensual de poder entre parceiros. Longe de “patológicas” - como muitas vezes são implicitamente representadas - as práticas BDSM são, em sua maioria, uma forma intencional, segura, carinhosa e consensual de explorar a sexualidade e expandir seus limites. Para alguns, é uma prática ocasional. Para outros, pode ser até um estilo de vida. >

No universo BDSM, os parceiros geralmente assumem papéis específicos: um é o Dominante (também chamado de Mestre ou Top), e o outro é o Submisso (Escravo ou Bottom). Essa dinâmica, conhecida como D/s (Dominância/Submissão), é vista como um desequilíbrio de poder inteiramente consensual. Embora o sadomasoquismo seja uma parte importante, o BDSM abrange um leque muito maior de práticas, como jogo de idade, jogo de gênero, jogo de impacto e jogo de papéis.>

A fundação de tudo no BDSM, é a regra SSC: Seguro, Sã e Consensual. A comunicação é crítica, e o consentimento deve ser sempre explícito, nunca implícito. Antes de qualquer prática, uma conversa aberta sobre desejos, interesses, limites e fronteiras é essencial. Saber o que será e o que não será feito garante que ambos os parceiros estejam na mesma sintonia. Além disso, a segurança no uso de equipamentos é vital, pois a prática de bondage e o jogo de dor podem causar lesões se não forem manuseados com cuidado.>