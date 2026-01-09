OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (9/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Marte em conjunção, Vênus e Júpiter em oposição.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 05:00

Deve haver algo ou alguém que te infunda um ardor tão intenso e profundo em tuas entranhas e coração, que não deixe lugar a dúvidas de que tu sacrificarias tua própria vida, porque sem abraçar essas causas tua existência deixaria de ter sentido.

Na falta de algum objetivo pelo qual te sacrificarias tua existência seria vazia, e como a natureza preenche todos os vazios, tu farias o mesmo, só que com objetos inertes, bonitos e luxuosos, mas inertes mesmo assim, já que em vez de te brindarem com fervor e vitalidade te escravizariam com trabalho de manutenção.

Busca no mais recôndito de teu coração até encontrar aquilo que te faz sentir que a Vida te sorri, porque tu faz parte dela e ela te retorna com coincidências significativas e cheias de boas perspectivas.

ÁRIES: Separar o passado do futuro e dar início a um caminho inédito, nada disso aconteceria sem envolver sua vontade nesse sentido. Nada, nem no céu nem no inferno, poderá nunca jamais forçar um ser humano a evoluir. É assim.

TOURO: É de fundamental importância aproveitar este momento, no qual circula uma energia entusiasta que clareia as ideias e as projeta a um futuro desejável. Esse é o começo do que pode vir a ser um caminho importante.

GÊMEOS: Mesmo que continue havendo idas e vindas e muitas oscilações no caminho, ainda assim você pode considerar que os avanços realizados vieram para ficar, e que você não vai precisar repetir nenhuma façanha anterior.

CÂNCER: As boas conexões são fundamentais, porque tudo que de melhor a vida poderia oferecer a você não aconteceria sem bons relacionamentos. Agora é a melhor hora possível para consolidar relacionamentos que visem progresso.

LEÃO: Todas essas coisas lindas que você pensa e imagina não estão tão distantes assim da realização, porém, requerem alguns movimentos que ainda não estão disponíveis. Sua alma pressente o que ainda não se manifestou.

VIRGEM: Você andou experimentando muita coisa, e acertou poucas, mas as coisas estão mudando e bons ventos sopram na sua direção. Portanto, melhor você agregar uma dose extra de atrevimento a todos seus movimentos.

LIBRA: Os sinais são promissores e sua alma os compreende, reagindo com emoções entusiastas e se abrindo às possibilidades futuras. Isso é muito auspicioso, porque mesmo que concretamente não mude nada, o ânimo se torna outro.

ESCORPIÃO: Apesar de que seria sábio evitar desgastes desnecessários, de certa forma é importante você se envolver em certas discussões, porque da discórdia surgiriam fatos importantes que serviriam para você retificar o rumo.

SAGITÁRIO: Enquanto você proteger seus interesses, ao mesmo tempo protegerá as pessoas que estiverem dentro do seu círculo de influência, mesmo que você, aparentemente, você não se movimente tendo isso em mente. É assim.

CAPRICÓRNIO: Você pode gastar seu tempo ajustando contas com as pessoas que eventualmente ofenderam você em algum momento, ou você pode aproveitar esse mesmo tempo para se aproximar de pessoas mais qualificadas.

AQUÁRIO: Tenha em mente que tudo que você quiser fazer terá de começar sem a ajuda de ninguém, porque as pessoas andam dispersas e elas não têm a mesma visão que você, andam ocupadas em suprir as necessidades delas e nada além.