Horóscopo de sexta (9/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Publicado em 9 de maio de 2025 às 05:00

Para todos e cada um de nós sobram oportunidades de crescer e amadurecer, e nos tornarmos mais sábios, nos distanciando da brutalidade visceral que nosso egoísmo infame estabelece, mas nada nem ninguém pode nos obrigar a nos tornar sábios, esse movimento há de surgir do fundo do coração e motivar uma persistente reorientação da consciência na direção dos relacionamentos de interdependência em que o Universo transcorre >

Nossa amada individualidade egoísta tem seu devido lugar no grande esquema do Universo, porque para sermos quem somos destinados a ser, estrelas de relativa grandeza, precisamos passar por essa experiência de autocentramento e, um dia, livremente renunciar a ela para nos entregarmos com confiança e alegria às correntes de vida maiores das quais somos feitos e nas quais tudo acontece.>

ÁRIES: Para você reconhecer as pessoas que, apesar de cheias de sorrisos, funcionam como adversárias, é preciso manter a percepção muito clara e ler nas entrelinhas do que elas dizem, além de observar bem a maneira de agir.>

TOURO: Sempre haverá novidades que estimulam a criatividade, a vida é cheia de potencialidades ocultas, e em dias como hoje, todas parecem se manifestar ao mesmo tempo, apresentando um cardápio de desejos variados. Escolha.>

GÊMEOS: A vida apresenta muitos desafios e o dia a dia dá bastante mais trabalho do que você gostaria, porém, mesmo assim dá para reservar um tempo para se distrair e buscar experiências que brindem com regozijo. Aí sim!>

CÂNCER: O que puder ser concluído agora há de ser prioridade, para sua alma poder seguir em direção ao futuro com mais leveza e alegria, porque não se pode passar a vida carregando fardos do passado sem nenhuma solução.>

LEÃO: Mantenha as conversas em andamento, mas não se precipite a fechar questão em absolutamente nada, porque é muito provável que novos dados venham a se agregar logo mais, e isso vai mudar muito seu entendimento de tudo.>

VIRGEM: Agora não é um momento propício para você assumir riscos, mas para agir dentro da margem que faça sua alma se sentir segura e confortável, por pisar num terreno conhecido, dominando o andamento das coisas.>

LIBRA: Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, independentemente de você ter certeza de se essas seriam as melhores, porque dessa vez é melhor você errar por tomar a iniciativa do que errar por se abster de fazer isso.>

ESCORPIÃO: Falando o que seja estritamente necessário, sem se alongar nem se envolver em conversas superficiais, você poupará energia, e muito provavelmente também evitará que suas palavras sejam distorcidas e mal interpretadas.>

SAGITÁRIO: As amizades hão de ser cultivadas, senão se dispersam, já que as pessoas precisam de conexões. Cultive boas amizades, tentando se distanciar dos interesses concretos que normalmente unem as pessoas. Isso não.>

CAPRICÓRNIO: Desconfie da sensação de que hoje seja um dia como qualquer outro, porque no meio da aparente normalidade se cozinham oportunidades excepcionais que, se você as aproveitar tomando iniciativas, darão resultados.>

AQUÁRIO: Quando a mente enxerga a realidade de um ponto de vista amplo e inclusivo, o resultado é uma serenidade que, quando falta, dá saudade. Quando a mente fica estreita e focada demais em certos pontos, dá ansiedade.>