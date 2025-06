HORÓSCOPO

Horóscopo de terça (10/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Sagitário

ÁRIES: As memórias do passado não hão de ofuscar as visões do futuro, porque é ilusório se convencer de que haveria um passado fantástico ao qual retornar. Não se trata de retornar a lugar algum, mas de seguir em frente.>