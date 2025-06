HORÓSCOPO

Horóscopo de terça (17/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte ingressa em Virgem.

No mundo ideal em que os humanos se comportassem sempre sobre o princípio da retidão, os governos seriam dispensáveis, porque as pessoas saberiam se organizar comunitariamente, não apenas diante das catástrofes como também, e principalmente, em torno da preservação da ordem cotidiana.>

No mundo real, a retidão é moeda rara dos relacionamentos humanos, porque o normal é ser substituída por diversas gradações de corrupção, pela simulação do talento, pela mentira, pela inveja, ciúme e ambição desmedida, todas condições inconfessas, mas projetadas na escolha dos governantes, aos quais se dá permissão para serem corruptos.>

CÂNCER: De vez em quando é necessário dizer algumas palavras duras para colocar limites, porque do jeito que as coisas andam no mundo, as pessoas não têm muita noção do que provocam. Esta é sua hora de colocar limites. Em frente.>