Horóscopo de terça (1/8); veja previsões para seu signo

Nunca abras mão de teu direito de ser um indivíduo livre e autônomo, mas tampouco sacrifiques os laços de cooperação e solidariedade em nome de salvaguardar tua individualidade, porque toda tua força pessoal deriva da qualidade dos relacionamentos que te atrevas a construir, ciente de que, assim como há uma dimensão individual que tu precisas administrar intimamente, há outra, do mesmo tamanho e importância, em que tua vida acontece em comunhão com os semelhantes e diferentes do reino humano.

Esse equilíbrio entre o pessoal e o coletivo é a dinâmica mais importante do teu dia a dia, aquela sobre a qual se pauta teu progresso material e espiritual, o bem-viver individual e grupal que te comprova o quanto a Vida é graciosa e cheia de bem-aventuranças.

Que a Graça Divina te abençoe e outorgue coragem!

ÁRIES: Não importa quantos sacrifícios foram necessários para chegar até aqui e agora, o que importa é como sua alma seguirá em frente a partir deste momento, e isso não será tão difícil quanto possa, eventualmente, parecer agora.

TOURO: Faça sua vontade, mas cuide para que sua vontade se sintonize com as necessidades e desejos das pessoas que participam de sua vida nesta parte do caminho, porque de outra maneira você as atropelará e não será nada bom.

GÊMEOS: A colaboração acontecerá na mesma medida em que você se lançar à ação, sem deixar lugar a dúvidas sobre suas verdadeiras intenções. Enquanto as pessoas não souberem direito o que você quer, não têm como ajudar.

CÂNCER: Agora é quando as pessoas se reúnem e combinam assuntos importantes. Encare isso com seriedade, mas com firmeza em suas convicções, de modo a não se perder num oceano de opiniões e palpites desnecessários.

LEÃO: Agora o assunto é avançar, e isso significa deixar de lado as conversas e as negociações intermináveis, e tomar a iniciativa de colocar em prática o que tiver sido conversado. Se ninguém fizer isso, tome você a iniciativa.

VIRGEM: Deixe de lado a teimosia ou a vontade de estar com a razão do seu lado, você não encontrará vantagem alguma nessas condições, muito pelo contrário. Adote flexibilidade e uma mente aberta para entender o que acontece.

LIBRA: A melhor direção possível nem sempre é acessível através da lógica ou do bom senso, às vezes é necessário você se entregar à vida com confiança, para que, nos braços de seus mistérios, sua alma seja conduzida.

ESCORPIÃO: Faça bom uso das concordâncias e do bom entendimento entre as pessoas, deixe de lado sua visceral necessidade de estar com a razão e privilegie os bons momentos em que as pessoas concordam e se dão bem. Só isso.

SAGITÁRIO: A vida continua e sua alma está viva entre o céu e a terra, só esse é motivo suficiente para deixar para trás as questões que resistem às soluções apresentadas, e seguir em frente em busca de seu bem-estar.

CAPRICÓRNIO: É insuficiente você fazer o que deseja, é preciso que seus desejos, quando realizados, produzam benefícios que possam ser compartilhados com o maior número possível de pessoas Assim tudo estará bem.

AQUÁRIO: Sentir é bom, fazer algo útil com os sentimentos é melhor ainda. Pois bem, agora que sua alma é tomada por sentimentos de todos os tipos, chegou a hora de selecionar os que interessam e fazer algo prático com esses.