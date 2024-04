OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (23/4); veja previsões para seu signo

Os outros são os eternos culpados, porque em nosso credo fundamental partimos do princípio de que somos o produto do meio ambiente em que existimos, mas evidentemente essa é uma crença que só a preguiça e a irresponsabilidade poderiam imaginar, porque é também evidente que nós somos produtores de meio ambiente.

Somos produzidos pelo meio ambiente e somos produtores de meio ambiente, e se quisermos continuar buscando os culpados nos outros, teremos, por uma questão de fazer justiça com a realidade, de assumir também que todos somos "outros", todos somos responsáveis pelas respostas que damos quando as circunstâncias ficam além de nosso domínio, e querendo nos livrar da responsabilidade, buscamos outros para culpar.

ÁRIES: As apostas precisam ser mais altas do que em outros momentos de sua vida, e isso apresenta a lista de riscos envolvidos e, por isso, é natural que surjam preocupações de todos os tipos possíveis. Não se importe.

GÊMEOS: Para que tudo e todos estejam nos seus devidos lugares teria de haver definições claras, e essas ainda não deram as caras. Portanto, ainda será preciso continuar lidando com uma margem muito generosa de incertezas.

CÂNCER: Com a ajuda de alguém ou sem ajuda nenhuma, de toda maneira você progredirá, mas, evidentemente, o melhor progresso seria o que pudesse ser compartilhado com o maior número possível de pessoas. Juntas, as pessoas são mais.