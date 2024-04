OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (2/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 2 de abril de 2024 às 05:00

Aqui na Terra, ou nossa humanidade anda ensimesmada no mundo que considera ser tudo que há de ser experimentado durante a existência, ou nossa humanidade anda desacreditando de tudo que antes era valioso, importante e até sagrado, pois, seja por inspiração, epifania ou uma bofetada crua da realidade, sua consciência descobriu que há mais vida além do seu particular e limitado ponto de vista.

Forçar os ensimesmados a ampliar a percepção é inútil e contraproducente, porque nossa humanidade só se atreve a ir além do mundinho em que anda ensimesmada como efeito de sua própria e livre vontade de escolher entre se agarrar ao que considera ser tudo que há de ser experimentado durante a existência, ou se atrever a enxergar tudo que é maior que si mesma, em busca da fonte real de sua Vida.

ÁRIES: Está tudo certo num cenário totalmente incerto e que, ainda por cima, não está sob seu domínio, depende de circunstâncias além do seu controle. Ainda assim, não há verdadeiro motivo para você se preocupar. Não há.

TOURO: Apesar de tudo ser mais complicado por ter de dividir espaço, tempo e decisões com uma série de pessoas, vale a pena pagar esse preço, porque de outra maneira o que você tem em mente seria impossível de realizar.

GÊMEOS: Sacrifique um tanto de suas pretensões em nome de as coisas continuarem seu curso, em vez de seguirem empatadas pela incapacidade de as pessoas envolvidas darem o braço a torcer, em nome de maior entendimento.

CÂNCER: As ideias são realizáveis, desde que se reúnam as pessoas certas e se entendam entre si, e ainda mais, que esse entendimento possa ser preservado ao longo do caminho, não importa o que acontecer de errado ou distorcido.

LEÃO: A lógica é uma medida mesquinha da realidade, porque exclui todos os ingredientes que não consegue ordenar no seu raciocínio. Neste momento, a Vida se apresenta com seus mistérios e enigmas, superando a lógica.

VIRGEM: Há pessoas encantadoras e sedutoras, e essa situação é sempre confortante, mas também há intenções ocultas, mascaradas por trás de muita simpatia, não necessariamente perversas, mas que precisam ser monitoradas.

LIBRA: A colaboração é o essencial, mas é uma moeda rara nos relacionamentos humanos, o que explica o estado atual do mundo, no qual a desconfiança e o medo tomam o lugar da necessária união de todas as pessoas.

ESCORPIÃO: É tempo de se lançar a novas aventuras, mas dessa vez atualizando a consciência do preço envolvido em cada desejo satisfeito, em cada ação a ser empreendida. É importante ter consciência do caminho também.

SAGITÁRIO: No fim, as coisas acontecem de acordo a planos que não são perceptíveis de imediato, dado cada um de nós ter o foco exclusivamente no que nos interessa pessoalmente, desconsiderando que a Vida é sempre maior.

CAPRICÓRNIO: As conversas são maravilhosas, e por isso deixam uma pulga atrás da orelha, porque a experiência comprova que as conversas maravilhosas não cabem no princípio da realidade, onde tudo se complica sempre.

AQUÁRIO: Os recursos necessários estão disponíveis, agora só falta você parar de querer garantir uma segurança absoluta antecipadamente, porque se as coisas fossem assim na vida, ninguém sofria de ansiedade nem de medo.