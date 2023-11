Horóscopo de terça (28/11); veja previsões para seu signo

Nos raros momentos em que a mente está serena, tanto que até dá uma ponta de saudade das preocupações, por estarem tão ausentes, surge uma música, talvez apenas um ritmo vago, mas muito profundo, muito doce, o cântico das órbitas celestes e de teu coração girando em sintonia com potências magníficas, e nada disso te produz medo, mas alegria. Somente nessa hora tu és quem tu verdadeiramente és, distante dos artifícios que te escravizam e dos quais parece impossível te distanciar, ou se parece possível, representa um investimento caríssimo de terapias, exercícios, workshops e retiros espirituais, e tu sabes que nada disso nunca te dará o caminho de, por um instante sequer, recuperares a Graça da serenidade, pois, a ela chegas somente quando apontas intencionalmente teus desejos aos seres celestiais.

TOURO: Sempre haverá algo ou alguém fora do tom que você desejaria preservar, mas isso não há de ser algo que traga angústia toda vez que acontecer, porque não é tão importante assim, é apenas um detalhe do cenário.

GÊMEOS: A melhor maneira de administrar as tensões que se manifestam através dos relacionamentos, é você se focar no que precisa fazer, evitando deixar assuntos práticos para depois, quando o humor estiver melhor.

LEÃO: A desconfiança é uma moeda muito utilizada nos relacionamentos humanos, porque as pessoas sempre parecem ocultar as verdadeiras intenções que as motivam. Porém, nem sempre a desconfiança agrega segurança.