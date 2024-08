OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (6/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Oscar Quiroga

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 05:00

Graças aos avanços médicos, tecnológicos e de conhecimento geral sobre a vida, nossa humanidade tem, hoje em dia, muito menos razões de temer catástrofes, tragédias e desastres, sua expectativa de vida cresceu de forma impressionante comprovando esse avanço todo.

Porém, ainda não conseguimos nos livrar do desastre que somos nós mesmos, provocando distúrbios com nossa maneira mesquinha de enxergar o que deve ser e o que não deve ser, impondo visões estreitas à construção dos relacionamentos sociais, e as aplicando à educação e ao trato da infância; é isso mesmo, nós somos nosso próprio desastre.

Todos os avanços se deram e se darão graças à amplitude de visão, enquanto todos os desastres sociais, econômicos e políticos se deram e continuarão se dando pela desgraça da visão estreita e mesquinha.

ÁRIES: Sua vontade há de prevalecer, mas tendo ciência de que se quiser mesmo seguir em frente com suas pretensões, sua alma há de se preparar para estar em ação o tempo inteiro, sem deixar a peteca cair em momento algum.

TOURO: Observe ao seu redor, verificando o quanto as pessoas andam inseguras e ansiosas, e observe também sua própria alma, que neste momento se sente segura e confortável. Procure irradiar essa estado de ânimo.

GÊMEOS: Você decide o que fazer a seguir, porque diante de você há assuntos que merecem ser tratados com sabedoria, enquanto há outros que, apesar de tentadores, seria melhor deixar de lado, definitivamente inclusive.

CÂNCER: Os desentendimentos parecem surgir de repente, mas vão se cozinhando a fogo lento através de afirmações que são deixadas de lado, como se não fossem importantes. Desentendimentos acontecem, é preciso retificar.

LEÃO: A instabilidade do mundo afeta as decisões de todas as pessoas, porque não dá para contar com absolutamente nada, tudo está sujeito a mudanças sem prévio aviso. Não importa, trate cada caso com sabedoria e serenidade.

VIRGEM: As dúvidas hão de ser valorizadas, porque mesmo que em alguns momentos pareçam ser a fonte de todos seus tormentos, as demoras que elas ocasionam se provarão benéficas ao longo do tempo. Tudo em sua justa medida.

LIBRA: Neste momento, não dá para fazer nada além de observar e procurar acompanhar as mudanças de postura das pessoas, as quais, por sua vez, acompanham o estado caótico do mundo atual. Faça suas reflexões com serenidade.

ESCORPIÃO: O que você pretende fazer vai de encontro com o que a maioria pensa que deveria ser feito. De imediato, isso não parece gerar nenhum conflito determinante, mas a longo prazo erode a teia de relacionamentos sociais.

SAGITÁRIO: Todo mundo é incoerente, inclusive aquelas pessoas que reivindicam para si serem absolutamente coerentes. As contradições são inerentes à natureza humana, mas tampouco sua alma há de exagerar na dose dessas.

CAPRICÓRNIO: Tudo que você sonha é possível, mas nada é de graça, só que pela Graça da Vida você abre portas e caminhos quando começa a tomar iniciativas, em vez de ficar esperando que tudo aconteça a toque de magia.

AQUÁRIO: Parece estar tudo certo com todo mundo, mas sua alma não se encontra em comunhão com esse bem-estar todo, ao contrário, surgem suspeitas de que seja tudo uma encenação, e desconfia de haver jogo escondido.