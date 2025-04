OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (8/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia até 10h41 HBr, quando ingressa em Virgem

Cuidado ao despertar hoje, porque a Lua Vazia não oferece suporte para a vigília, e se pudéssemos esticar o tempo na cama despreocupados não haveria problema algum, porém, é certo que todos temos compromissos que, no vazio da Lua sem aspectos objetivos, se convertem em ansiedade. >

O medo é uma toxina que tentamos dominar, mas que continua ganhando de 7x1 de todos nós, porque o tentamos vencer individualmente, e a única maneira de vencer o medo é unindo forças, colaborando amorosamente entre nós para nos dar forças, as mesmas forças que como indivíduos sabemos que não temos, e essa certeza nos atormenta quando a Lua é Vazia.>

O medo não se vence individualmente, o medo se vence através do respeito à interdependência com que tudo e todos funcionamos, porque o medo é o que resulta de ignorar essa realidade.>

ÁRIES: Sem grande esforço, as coisas parecem entrar no trilho desejado, mas ainda é preciso que sua alma preserve a atenção e o esclarecimento, porque deixar tudo acontecer por obra e graça da inércia só daria errado. Isso não.>

TOURO: O que as pessoas decidem há de ser respeitado, porque mesmo que contrarie seus desejos e expectativas, nesta parte do caminho importa mais que a maioria das pessoas se entenda do que você tentar impor suas pretensões.>