ARTIGO

Reconhecimento a quem cultiva futuros

Celebramos cada pedagogo (a) que, com coragem e delicadeza, ajuda a florescer o que há de melhor em cada ser

Ser pedagogo é enxergar além do que foi dito e, por meio de uma escuta atenta e presença integral, ouvir o que está por trás dos silêncios e apoiar cada passo da construção de um ser humano em formação. No Dia Nacional do Pedagogo, 20 de maio, celebramos, além de uma profissão, uma missão que toca, acompanha e transforma vidas. É sobre plantar sementes e confiar no tempo da colheita. >