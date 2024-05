RODRIGO DANIEL SILVA

A vantagem de Bruno Reis sobre os adversários nas eleições

Bruno Reis terá, na estimativa do escritório, 4 minutos e 58 segundos, se a coligação for formada por União Brasil, PL, PP, Republicanos, PDT e PSDB/Cidadania. Para contar o tempo de TV e rádio, usa-se apenas o tempo que é disponibilizado para os seis maiores partidos da aliança partidária.

Já o vice-governador Geraldo Júnior, que é pré-candidato pelo MDB, terá, pelo menos, 1 minuto a menos do que Bruno Reis. Ele deve ter 3 minutos e 34 segundos, com a coligação MDB, Federação PT/PCdoB/PV, PSD, Podemos, PSB e Solidariedade. Se Kleber Rosa (PSOL) marchar apenas com a federação formada pelas siglas PSOL e Rede, o socialista terá tão somente 15 segundos.