ACM Neto confirma presença no 2 de Julho

Vice-presidente nacional do União Brasil vai participar da festa da Independência da Bahia no bloco do prefeito de Salvador, Bruno Reis

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 27 de junho de 2024 às 17:16

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto Crédito: Marina Silva/Correio

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, confirmou à coluna que estará presente no desfile do 2 de Julho este ano, que acontece na próxima terça-feira.

ACM Neto vai participar da festa da Independência da Bahia no bloco do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). No ano passado, Neto decidiu não estar presente.

Bloco adversário