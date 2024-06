Aliados põem em dúvida empenho de Rui Costa na campanha de Salvador

Em primeiro lugar, é bom lembrar que Geraldo Júnior não era o nome de Rui para a disputa eleitoral. O ministro queria emplacar o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), José Trindade, como candidato a prefeito da capital, mas perdeu a briga para o senador Jaques Wagner (PT), com quem vem tendo cizânias nos últimos anos.

Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já avisou aos ministros para não entrar em “bola dividida” na campanha eleitoral. O chefe do Palácio do Planalto pediu aos seus colaboradores que tenham cuidado nos locais onde houver mais de um candidato da base do governo